Правозащитник Иван Мельников сообщил, что российским ученым, которых судят на Шри-Ланке, нужна помочь врачей

По его словам, зоологу Николаю Килафяну из-за перелома ноги необходима операция, которую не могут сделать в стране в связи с пандемией. Здоровье двух других ученых — Александра Игнатенко и Артема Рябова – было подорвано коронавирусом, передает «Интерфакс». Россиян обвиняют в незаконном сборе жуков.