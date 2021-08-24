Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна выиграть на выборах безоговорочно и честно

По его словам, «единороссам» не стыдно смотреть людям в глаза. Медведев добавил, что инициативы президента Владимира Путина интегрируют в программу партии. На съезде «Единой России» глава государства заявил о разовых выплатах по 15 тысяч рублей всем сотрудникам правоохранительных органов и все военным, включая курсантов.