Больница в Северной Осетии, где погибли пациенты, на месяц прекратит прием коронавирусных больных

Как заявил глава республики Сергей Меняйло, то, что там сделано с кислородными системами, не подлежит никакой критике или объяснению, передает ТАСС. Меняйло добавил, что это касается всех республиканских лечебных учреждений. Девятого августа в больнице во Владикавказе прорвало трубу с кислородом. Скончались в общей сложности 11 пациентов.