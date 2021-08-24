Власти ЕС заморозили экономическую помощь Афганистану до тех пор, пока талибы не покажут свои намерения

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после виртуального заседания лидеров стран G7. В их заявлении говорится, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от подхода к выполнению своих международных обязательств.

В то же время Германия предоставит Афганистану 100 миллионов евро в рамках срочной гуманитарной помощи, затем еще 500 миллионов, сообщила немецкий канцлер Ангела Меркель, передает РИА Новости. Организация «Талибан», которая захватила Афганистан, признана в России террористической и запрещена.