Компания–разработчик межпланетной автоматической станции «Луна-25» сообщила о проблемах с аппаратом

Они возникли при огневых испытаниях, на доработку нужно время, сказал генконструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков, передает «Интерфакс». На днях «Роскосмос» сообщил, что запуск аппарата к Луне перенесен с октября этого года на май 2022.