Президент Владимир Путин назвал приоритетом поддержку пожилых людей и семей с детьми

Также он призвал чиновников организовать программу для граждан, которые не могут трудоустроиться.

На правящей политической силе лежит ответственность за все проблемы страны, и «Единой России» нужно не только написать что-то важное, но и сделать. Об этом президент Владимир Путин объявил на сегодняшнем съезде партии власти.

Он выступил с целым рядом инициатив. Глава государства объявил о необходимости максимально оперативно обеспечить выплату по десять тысяч рублей работающим и неработающим пенсионерам в таких условиях, чтобы сами люди не должны были собирать справки. Также Путин отметил, что банки должны вернуть людям списанные за долги соцвыплаты. Упомянул он и о необходимости уделить больше внимания поддержке фермеров и малого бизнеса, в том числе развитию ярмарок и точек нестандартной торговли. Также Владимир Путин предложил организовать новую программу по переселению людей из аварийного жилья и выделить на неё сорок пять миллиардов рублей.

Кроме того, президент отметил необходимость разработать специальную программу поддержки занятости для людей с ограниченными по здоровью возможностями. По словам Путина, надо создать условия, чтобы они могли трудиться и получать постоянные доходы. Он также добавил, что уровень безработицы снижается, но для тех, кто не может зарабатывать, это значения не имеет, поэтому важно найти решение для каждого, кто потерял заработок.

Тем временем председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что эти и другие представленные на съезде инициативы Владимира Путина интегрируют в программу партии.