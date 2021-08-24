Талибы заявили, что не дадут жителям Афганистана покинуть страну

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» перекрыли дорогу к аэропорту Кабула и пообещали пускать только иностранцев, а после 31 августа эвакуацию запретят. Ранее мировые СМИ обошли снимки афганцев, которые пытались попасть на американские самолеты. Боевики потребовали от США покинуть страну до 31 августа.