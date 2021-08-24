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18:23, 24 августа 2021

В Токио начались Шестнадцатые летние Паралимпийские Игры

Их объявил открытыми Император Нарухито.

В основе представления была судьба маленького однокрылого самолета, который пытается взлететь в огромном пара-аэропорте. Режиссеры сделали упор на оптические и пространственные эффекты – анимацию, фейерверки и видеоролики. Равенство возможностей и совместные усилия – темы, на которые было обращено особое внимание. Сборная паралимпийского комитета России вышла на параде команд 28 по счету в костюмах, в цвет традиционного триколора. Чуть позже, на арене появились украинские паралимпийцы. Организаторы отвели им место рядом с россиянами, однако по словам комментатора Дмитрия Губерниева глава Украинской делегации Валерий Сушкевич потребовал от спортсменов уйти, хотя его приказ выполнили далеко не все.

Президент паралимпийского комитета России Павел Рожков напротив заявил, что тепло поздоровался с Сушкевичем, а спортсмены сидели рядом. Кроме того, по арене пронесли и флаг Афганистана, который сейчас находится под властью запрещенного в России движения Талибан. Два спортсмена из этой не смогли приехать, но участники церемонии выразили солидарность с ними.

Игры продлятся до 5 сентября. Паратлеты разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта.


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