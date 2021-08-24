Из Кабула таинственно исчез один из украинских самолётов, на котором Киев планировал эвакуировать своих граждан

По одной из версий, самолёт могли выкупить состоятельные местные жители и на нём покинули страну, захваченную боевиками.

На самолёте, который должен был эвакуировать людей в Киев, богатые беженцы-шииты улетели в Иран. Такую версию выдвинуло интернет-издание strana.ua со ссылкой на источники в авиационных кругах, знакомые с ситуацией. По их словам состоятельные афганцы выкупили все места в украинском воздушном судне за валюту, золото и драгоценные камни. Началась же громкая и крайне запутанная история с заявления заместителя министра иностранных дел Украины. Евгений Енин утром в эфире Общественного радио сказал, что самолёт в аэропорту Кабула угнали неизвестные вооружённые люди. Среди пассажиров, покинувших на нём Афганистан, украинцев не было, добавил высокопоставленный дипломат. Инцидент по его словам произошёл неделю назад. История с угоном самолёта вызвала много шума, о ней стала наперебой сообщать украинская и мировая пресса. Впрочем, спустя примерно два часа МИД страны сделал другое заявление, противоположное тому, что говорил Енин.

Официальный представитель ведомства назвал не соответствующими действительности сообщения ряда СМИ об угоне украинского самолёта. Олег Николенко уверял, что журналисты не так поняли его коллегу, который объяснял насколько трудно дипломатам вывезти украинцев из Кабула. Ещё больше запутал ситуацию Иран. В управлении гражданской авиации страны сообщили, что самолёт никто не угонял, из Афганистана он долетел до Исламской республики, где в аэропорту Мешхеда – второго по численности города после Тегерана — приземлился для дозаправки. Потом сразу же вылетел в Киев, где благополучно сел. При этом в Иране сказали, что дозаправку самолёт совершил вчера и это не очень вяжется с самолётом, который по словам главы МИД Украины улетел из аэропорта Кабула неделю назад.

В Афганистане остаются не менее 50 граждан Украины. В МИДе сказали, что большая часть украинцев уже вывезена на родину.