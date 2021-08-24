Члены СПЧ опубликовали заявление в связи с признанием телеканала «Дождь» иноагентом

Члены Совета по правам человека опубликовали заявление в связи с признанием телеканала «Дождь» иностранным агентом. Как сказала член СПЧ Ева Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы», совет намерен встретиться с главой Роскомнадзора для решения этой проблемы.

«Мы постарались без эмоций составить заявление, рассказать ситуацию, передать то, как мы ее видим, и призвать государственные органы, такие как Минюст, Роскомнадзор, Генпрокуратура, и наших депутатов, ведь все началось с принятия закона об иноагентах и поправок к нему. И мы обращаемся к ним и призываем подумать о том, что произошло, и исправить эту ситуацию», — рассказала она.

Правозащитница Е.Меркачева считает, что власти не должны лишать россиян права на выбор того, что они хотят смотреть.

«Мы считаем, что есть кампания по зачистке информационного пространства независимых СМИ, которая ведется депутатами, Роскомнадзором и Генпрокуратурой, и полагаем, что все это очень опасно для общества, потому что вся эта тенденция она вредная, поскольку она лишает любого гражданина России права на выбор контента, и человек должен понимать, откуда он получает информацию, он должен выбирать. Эта свобода, которая прописана в конституции, она должна быть соблюдена, и те меры, которые приняты по отношению к некоторым СМИ и физическим лицам-журналистам, они препятствуют независимости. И мы считаем, что это такая попытка замолчать независимую журналистику и лишить возможности гражданскому обществу разговаривать с властью», — отметила она.

Е.Меркачева также сказала, что СПЧ хочет провести встречу с представителем, а лучше всего с главой Роскомнадзора, так как возникло много вопросов касающиеся правоприменительной практики. Также, добавила член СПЧ, в планах разработать изменения в закон об иноагентах и подготовиться к встрече с президентом, где также будет поднят этот вопрос.