WP: Директор ЦРУ провел тайную встречу с одним из лидеров запрещенного в России Талибана

Об этом сообщает газета Вашингтон пост.

Уильям Бернс провел накануне встречу с главой политического крыла Движения Абдул-Гани Барадаром. Издание отмечает, что это первые переговоры между представителями США и боевиков после захвата власти талибами. Пресс-служба ЦРУ отказалась комментировать произошедшее. Автор публикации замечает, что факт переговоров главы Центрального разведуправления США с Барадаром выглядит “ иронично”: чуть более десяти лет назад агенты ЦРУ участвовали в операции по его захвату. В 2013-м Абдул-Гани Барадар был досрочно отпущен из пакистанской тюрьмы по просьбе смещенного талибами правительства Афганистана. Он вернулся в страну на прошлой неделе после почти двадцатилетнего отсутствия.

Вашингтон пост предполагает, что на вчерашней встрече могла обсуждаться возможность продления сроков эвакуации американских граждан и их союзников с территории Афганистана. Ранее, напоминает газета, представитель Талибана заявлял, что США обязаны вывезти закончить эвакуацию войск и граждан до 31 августа, иначе это будет рассматриваться как «продление сроков оккупации» и «вызовет реакцию» со стороны боевиков. Джо Байден, с другой стороны, несколько дней назад также пригрозил «Талибану», что «любая атака на наши силы или препятствие процессу эвакуации в аэропорту получит быстрый и сильный ответ».

Си-эн-эн напоминает, что в прошлом году Барадар и тогдашний госсекретарь США Майк Помпео были на подписании «исторического соглашения между США и Талибаном, которое положило начало выводу американских войск из Афганистана.

Как следует из ранее сделанного президентом США заявления, политическое руководство Соединенных Штатов одновременно ведет с военными дискуссию о возможном продлении развертывания войск в Афганистане для обеспечения миссии по эвакуации после 31 августа.