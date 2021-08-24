Сегодня в Киеве на Крещатике состоялся масштабный военный парад по случаю Дня независимости

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на параде, сообщил, что подписал указ об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности.

Новый праздник будет отмечаться 28 июля.

Ну а накануне в украинской столице прошел саммит «Крымской платформы». Открывая его, Зеленский объявил о начале обратного отсчета – до дня возвращения Крыма, — пишет сегодня газета «Коммерсантъ».

Президент Турции Реджеп Эрдоган не участвовал в мероприятии в Киеве. Вместо себя он направил министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который подтвердил позицию Турции о поддержке суверенитета Украины.

Чавушоглу добавил, что Турция и Украина активно развивают сотрудничество в различных областях и пообещал снова приехать в Киев в октябре.

