Собянин рассказал, что миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании

Об этом московский мэр написал в своем блоге.
Градоначальник выразил уверенность в надежности и безопасности электронной системы.
Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
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Об этом московский мэр написал в своем блоге.
Градоначальник выразил уверенность в надежности и безопасности электронной системы.
Выборы пройдут с 17 по 19 сентября.
В Эстонии продолжают чествовать коллаборационистов и карателей Открыт памятник «лесным братьям» — сражавшимся против советской армии военизированным отрядам эстонских националистов и уголовников. В историю эти деятели вошли не как воины, а как обыкновенные душегубы, исподтишка расправлявшиеся с невинными гражданскими…
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…
+ Афганистан, запрещённые/ «адекватные» талибы, распад СССР и удушение журналистики Режим захмелел от собственной удали, охамел и осмелился поднять руку уже и на профессиональную журналистику. Это то чего не хватало. Война с прессой — это могила любого режима, даже более прочного, чем злобный и истеричный, но шаткий путинизм…