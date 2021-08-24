Президент подписал указ о выплате российским пенсионерам по десять тысяч рублей

Деньги можно будет получить в следующем месяце.

Получить новую выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Деньги эти люди должны получить в сентябре через территориальные органы ПФР. Это следует из сегодняшнего указа президента. В минувшее воскресенье Владимир Путин говорил, что на этот шаг власти должны пойти, потому что ранее принятых мер не хватало «У нас есть категория граждан, доходы которых напрямую зависят от государства… это пенсионеры. Мы исходили из того, что повышение пенсий на 1000 рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча инфляцией подъедается. По тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция больше, чем шесть с половиной. Этой тысячи, которой мы предусмотрели на прибавку к пенсии, недостаточно»

Помимо пенсионеров, разовые выплаты получат военнослужащие, вне зависимости от звания, и сотрудники правоохранительных органов. Как отметил министр финансов Антон Силуанов, для них выделят по пятнадцать тысяч, что требует немалых бюджетных средств. По словам главы ведомства, эти два решения руководства страны будут стоить примерно пятьсот миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин также подписал указ о единовременной выплате в десять тысяч семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Президент отмечал, что деньги будет раздать вне зависимости от того, пойдет в этом году ребенок в школу или нет.