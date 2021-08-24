Петербургские родители смогут оставить детей в начале учебного года на дистанционном обучении

Школы начнут работу в смешанном формате, хотя линейки проведут очно.

Педагоги разработали уроки с применением дистанционных технологий на первую и часть второй четверти. В прошлом году смешанное обучение ввели с января, поэтому материалы для первого полугодия будут использовать впервые, рассказал представитель комитета Смольного по образованию. В то же время первого сентября петербургские школы соберут детей на линейки. Их проведут на улице. Торжество могут посетить и родители, но только в медицинских масках. Для первоклассников подготовили праздник в формате видеопутешествия, его сняли летом в окрестностях Петербурга.

А благотворительные организации напомнили, что для школьников Северной столицы объявили акцию «Дети вместо цветов». Её участники могут подарить учителю лишь один букет от всего класса, а остальные деньги, которые родители потратили бы на цветы, перевести на счёт благотворительных фондов.

В Петербурге в акции принимают участие несколько организаций, в том числе фонд помощи пациентом с онкозаболеваниями «АдВита», фонд помощи хосписам «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком».