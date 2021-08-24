В Госдуме призвали китайскую соцсеть TikTok автоматически удалять в России незаконный контент

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев обратил внимание в своем телеграм-канале, что компания уже применяет в США и Канаде новую технологию удаления видеороликов, которые нарушают правила соцсети.

Тем временем, представители соцсетей Twitter и Facebook сегодня обжаловали штрафы на 5,5 и 6 миллионов рублей, которые были назначены им мировым судьей в Москве по обвинению в отказе удалять запрещенный в стране контент.