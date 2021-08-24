Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что масштабы разлива нефти под Новороссийском еще определяются

По ее словам, все порты, где идет перегрузка нефти, должны быть проверены в течение месяца, передает «Интерфакс». Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. Изначально сообщалось, что площадь разлива составила около 200 кв. м, однако Институт космических исследований РАН оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.