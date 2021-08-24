Минюст заявил, что телеканал «Дождь» внесен в реестр иностранных агентов из-за получения 130 тысяч евро от ЕС

Это был официальный договор с Еврокомиссией об освещении отношений между ЕС и Россией, о котором телеканал уведомил власти, передает РИА Новости.

В ведомстве также утверждают, что «Дождь» получал опосредованное финансирование из-за рубежа, передает РИА Новости. Накануне на встрече с членами Совета по правам человека представитель Минюста сказал, что телеканал был признан иноагентом из-за того, что распространял материалы других иностранных агентов и получал иностранное финансирование. Участники встречи отметили, что фактически иностранным агентом могут признать почти любое СМИ.