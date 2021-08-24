Команда Навального: родственники главы Марий Эл владеют недвижимостью на общую сумму примерно в миллиард рублей

Команда политика Алексея Навального объявила о том, что родственники главы Марий Эл владеют недвижимостью на общую сумму примерно в миллиард рублей.

В материале под заголовком «Тайная жизнь чешского крота» на youtube-канале Алексея Навального сказано, что у тещи и младшего сына губернатора Александра Евстифеева есть несколько объектов дорогостоящей недвижимости в столицах России и Чехии. Авторы расследования утверждают, что, судя по выпискам из реестров, у матери супруги главы региона есть квартира в московском районе Арбат предположительно стоимостью в 160 миллионов, еще две – в Праге, общей стоимостью примерно в 54 миллиона, и четвёртая – в Карловых варах. Площадь последней превышает сто квадратных метров, а стоила она, по оценке команды Навального, около восьми миллионов рублей.

Также в расследовании говорится, что сын губернатора Александр в девятнадцатилетнем возрасте стал владельцем четырёх нежилых помещений в Москве, два из которых находятся неподалёку от Олимпийской деревни. Помимо этого, на него записана квартира площадью в 182 квадратных метра в жилом комплексе в Хамовниках.

Пока что Александр Евстифеев эту информацию не комментировал. Как ранее сообщало агентство ТАСС он занимает второе место в списке самых состоятельных глав регионов России. Доход губернатора Марий Эл за 2020 год составил почти 85 миллионов рублей.

Предыдущего главу Марий Эл Леонида Маркелова осудили на 13 лет колонии за взяточничество. У бывшего губернатора изъяли более тридцати объектов недвижимости.