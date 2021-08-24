Некоторые члены президентского СПЧ выступили в защиту телеканала «Дождь», который власти теперь считают иноагентом

Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев сказал ТАСС, что в совете выслушали позицию Минюста и не нашли нарушений в решении ведомства. С позицией председателя совета согласились не все члены СПЧ. В их заявлении говорится, что кампания по зачистке информационного пространства от независимых СМИ является, по сути, введением цензуры и запретом на профессию.

Среди тех, кто подписал заявление – журналисты Николай Сванидзе, Павел Гусев, Ева Меркачева, Леонид Никитинский, Иван Засурский и Екатерина Винокурова. Прочитать его можно на сайте «Эха Москвы».

Минюст РФ заявил, что телеканалканал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа, сообщает ТАСС.

Союз журналистов России совместно с СПЧ намерен обратиться к новому составу Госдумы с просьбой скорректировать закон об иностранных агентах. Об этом «Эху» сказал глава СЖР Владимир Соловьёв.

Сейчас в реестре СМИ-иноагентов находятся 43 организации и человека.