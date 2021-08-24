ООН призывает Польшу принять мигрантов, которые кочуют на границе с Белоруссией

В управлении верховного комиссара организации по делам беженцев отметили, что группа из примерно 25 человек состоит, в основном, из людей Афганистана и Ирака, среди которых есть женщины и дети. Беженцы могут нуждаться в медицинской помощи. Они находятся на границе уже больше полумесяца под охраной силовых структур двух стран.