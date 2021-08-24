В научном центре «Вектор» заявили, что в России ведется разработка универсальных антител к коронавирусу

Как отметил руководитель филиала центра в Екатеринбурге Александр Семенов, предполагается, что их можно будет использовать для лечения и экстренной профилактики. Ранее ученые из медицинской школы Вашингтонского университета сообщили, что изучили более сорока антител и выявили одно, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса.