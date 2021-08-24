ТИК одного из районов Петербурга снова снял с выборов в заксобрание города певицу Буланову из-за брака в подписях

Ранее городская комиссия потребовала повторно рассмотреть её жалобу на отстранение от кампании.

Секретарь комиссии №17 Калининского района Петербурга на заседании сообщила, что певица Татьяна Буланова не указала в декларации о доходах три миллиона рублей, что тоже может быть основанием для удаления из списка кандидатов. Однако отстранили её по прежней причине. Это брак в подписных листах. После возврата решения на повторное рассмотрение МВД прислало документ, что 40 подписей, которые ранее забраковали из-за несоответствия базам данных, можно считать достоверными. Но даже с ними процент брака всё равно превышает норму, сочли в избиркоме.

Члены комиссии оставили в силе претензии к листам, которые заполняли одной рукой, а также к подписям, авторы которых вместо автографов рисовали рыбок и кораблики. В то же время Буланова осталась кандидатом в государственную думу России. Её выдвинула партия Родина в одном из округов на юге Петербурга.

В начале августа Буланова записала обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с жалобой на петербургских чиновников, которые, по её словам, запрещают распространять политическую агитацию.