Владимир Путин снял с должности заместителя главы Следственного комитета

Ростислав Рассохов курировал в том числе дело экс-министра Михаила Абызова.

Причины увольнения в президентском указе не раскрываются. Рассохов занял кресло заместителя председателя СК после перехода на должность генпрокуророра Игоря Краснова. До этого генерал руководил главным управлением по расследованию особо важных дел, которое сейчас упразднено.

Газета «Коммерсантъ» напоминает, что именно Рассохов будучи следователем открыл счет губернаторским посадкам. Так в 2013 году почти на 10 лет в колонию отправился экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка был осужден по делу о коррупции.

Рассохов комментировали махинации при строительстве космодрома «Восточный», также дело Сергея Фургала. Высокопоставленный следователь говорил, что СК располагает всеми доказательствами виновности бывшего губернатора Хабаровского края. Подчиненные генерала довели до судов десятки дел в рамках программы декриминализации Ингушетии и Дагестана.

О преемнике Рассохова на посту заместителя главы СК не сообщается.