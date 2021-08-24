Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить обязательное ношение масок в школах

Он также выразил надежду на то, что обучение в этом учебном году пройдёт в очном формате.

Собянин отметил, что вакцинацию от коронавируса прошли более 80% учителей.

Директор московской школы №109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает правильным шагом отмену обязательного ношения масок в школах. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы». «Абсолютно правильный и логичный шаг. К 1 сентября абсолютно все учителя и сотрудники школ привиты, что создает коллективный иммунитет, поэтому мы детям неопасны. Даже если дети приедут после отдыха, и кто-то может оказаться болен, они не опасны для учителей. А в масках вести уроки было не удобно», — сказал он.

Празднование первого сентября в этом году пройдёт в штатном режиме, добавил Е.Ямбург. «Мы очно проведем праздники 1 сентября, пойдут первоклассники с цветами. А если случится какая-то еще беда, то мы уже тренированные, мы умеем работать и офлайн и онлайн, и умеем это гибко сочетать», — отметил директор школы.