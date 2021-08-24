В ГД поступают жалобы на то, что при активации «айфонов» система не позволяет предустановить российские приложения

В Роспотребнадзор и Госдуму начали поступать жалобы на то, что при активации новых «айфонов» система не позволяет выполнить предустановку российских приложений. Об этом газете «Коммерсантъ», в частности, рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин. Поправки в закон о защите прав потребителей, предусматривающие обязательную предустановку отечественного софта, вступили в силу с 1 апреля. СМИ называют новую норму «законом против Apple». Американская компания обычно не предустанавливает сторонние приложения на свои устройства.