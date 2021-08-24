Федеральная трасса «Пермь – Екатеринбург» перекрыта в районе города Ревда из-за сильного лесного пожара

Федеральная трасса «Пермь – Екатеринбург» перекрыта в районе города Ревда в Свердловской области из-за сильного лесного пожара. Около 80 спасателей пытаются справиться со стихией, на место вылетел вертолет МЧС.

По данным екатеринбургских СМИ, огнем охвачено не менее 50 гектаров леса. Местные власти считают, что причиной пожара мог стать поджог. По данным Авиалесоохраны, по всей России продолжают гореть более одного миллиона гектаров леса. Наибольшая площадь возгорания – в Якутии. Оперативный штаб утверждает, что ситуация стабилизировалась и из Якутии начали выводить группировки МЧС.