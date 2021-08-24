ТИК №17 Санкт-Петербурга повторно отказала в регистрации певице Татьяне Булановой, выдвинутой партией «Родина»

Территориальная избирательная комиссия №17 Санкт-Петербурга повторно отказала в регистрации певице Татьяне Булановой, выдвинутой партией «Родина».

Буланова хотела участвовать в выборах в петербургское заксобрание. Глава комиссии Василий Дёмкин сообщил о большом количестве брака в подписях, собранных в поддержку кандидата.

Стоит отметить, что Татьяна Буланова – зарегистрированный кандидат на выборах в Госдуму в составе федерального списка партии «Родина». Об этом сообщается на официальном сайте певицы. Кроме того, она зарегистрирована в качестве кандидата в российский парламент по 212 округу Петербурга.