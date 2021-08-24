В Киеве состоялся военный парад по случаю тридцатилетия независимости Украины

Как отмечает корреспондент ТАСС, по Крещатику прошли более 5 тысяч военных. В параде приняли участие сто летательных аппаратов, а также четыреста единиц техники. В мероприятии участвовали военнослужащие западных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ об учреждении нового праздника.

«Поздравляю всех нас с этим великим и важным днем. Наша история и наша держава уникальна. Мы молодая страна с тысячелетней историей. Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где все начинается. Тут начиналось православие, тут зародился старославянский язык. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в День крещения Киевской Руси – Украины».

Новый праздник будет отмечаться 28 июля.

Опросы показывают, что 55% жителей Украины считают страну действительно независимой. Страна прошла очень противоречивый путь развития, — пишет сегодня «Независимая газета».