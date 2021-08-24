Президент России не имеет возможности следить за дебатами партий – Песков

Президент России Владимир Путин не имеет возможности следить за предвыборными дебатами партий, которые избираются в Госдуму. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на соответствующий вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Безусловно, СМИ освещают эти дебаты, и сообщения об этих дебатах включаются в дайджесты для президента. Если вы имеете виду следит ли президент онлайн? К сожалению, он не имеет такой возможности в связи с рабочим графиком», — сказал Песков.

На вопрос корреспондента, какова позиция Кремля по поводу сменяемости власти – это скорее полезно или она вредна в Российской Федерации, Д.Песков отметил, что это «вопрос риторический», и в этой теме «совершено не важна позиция Кремля».

«У нас есть конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, парламент, вопрос волеизъявления людей», — добавил он.