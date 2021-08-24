Как сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не принимала никаких отдельных решений по беженцам из Афганистана.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы», Дмитрий Песков отметил: «У нас есть миграционное законодательство <...> Каких-то решений относительно особого статуса этих людей не принималось».

На уточнение, как реагируют в Кремле на сообщения о том, что Россия возвращает в Афганистан беженок вопреки их желанию, Дмитрий Песков подчеркнул, что «не знает», о чем или о ком идет речь, отметив, что этими вопросами в Кремле не занимались.

Также Д.Песков добавил, отвечая на вопрос о том, не считают ли в Кремле особой ситуацией приход к власти в Афганистане организации, которая признана в России террористической, что «это реальность де факто».