Автомобиль, в котором предположительно был депутат ГД Романов, проскочил мост в Петербурге за мгновение до разводки

Автомобиль, в котором, по некоторым данным, был депутат Госудмы Михаил Романов, проскочил Благовещенский мост в Петербурге за мгновение до разводки. Сам народный избранник отрицает участие в инциденте.

Охрана у Благовещенского моста остановила черный БМВ около половины второго ночи. Дело в том, что автомобиль проскочил ограждения и проехал по переправе за несколько секунд до того, как началась разводка пролёта. В машине на пассажирском кресле находился депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов, сообщает 78-й телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах. А

втомобилем управлял 36-летний водитель, дорожная полиция составила на него протокол за выезд на встречную полосу. Для него это уже не первое нарушение такого рода, поэтому теперь мужчине грозит лишение водительских прав. Романов на звонки корреспондента «Эха Москвы» не ответил.

Ранее на вопрос портала «Фонтанка-ру» он назвал сообщение об инциденте бредом и сказал, что не участвовал в этом происшествии.

Два года назад в ходе муниципальных выборов в Петербурге глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Романова в противозаконном применении административного ресурса во Фрунзенском районе города.