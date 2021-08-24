Более 100 тыс граждан ДНР и ЛНР, получивших гражданство России, могут проголосовать дистанционно на выборы в Госдуму

Более ста тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получивших гражданство России в упрощенном порядке, получили право проголосовать дистанционно на выборы в Госдуму.

Всего в Донбассе выдано около 600 тысяч российских паспортов.