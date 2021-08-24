В Кремле назвали риторическим вопрос о пользе сменяемости власти в стране

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция главы государства и его администрации здесь совершенно не важна. В России есть Конституция, где прописываются все электоральные процессы, это вопрос выборов и народного волеизъявления.

Как напоминает ТАСС, год назад, перед принятием поправок к Конституции, Песков говорил о том, что Владимир Путин доволен стабильной системой власти в стране, доказавшей свою стрессоустойчивость. Песков также отметил, что во властных структурах происходит постоянная ротация.