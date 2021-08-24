Россия не участвует в обсуждении вопроса эвакуации иностранцев из Кабула – Песков

Россия не участвует в обсуждении вопроса эвакуации иностранцев из Кабула. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы».

На вопрос, есть ли у Кремля позиция по увеличению сроков эвакуации, Д.Песков сказал: «Там речь же идет о гражданах, которые имеют отношение к силам коалиции. Мы знаем, что у них там есть насчет продления сроков определенные разногласия с талибами*. В данном случае мы внимательно наблюдаем, но не являемся участниками этого процесса».

Говоря о российских гражданах, пресс-секретарь отметил: «Там существует наше посольство, которое функционирует в обычном режиме. Имеются определенные договоренности в обеспечении безопасности наших дипломатов, заранее были вывезены члены семей: женщины и дети, которые не являются сотрудниками», — сказал он.

*Движение «Талибан» запрещено в РФ.