Союз журналистов и СПЧ просят Минюст разъяснить критерии, по которым СМИ могут быть признаны иноагентами

Союз журналистов России и президентский совет по правам человека просят Минюст разъяснить критерии, по которым СМИ или отдельные журналисты могут быть признаны иностранными агентами. Также, по их мнению, новый состав Госдумы должен скорректировать соответствующий закон.

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СЖР Владимир Соловьев.

«После вчерашней встречи членов СПЧ с представителем Минюста стало понятно, что этот закон требует реально большой корректировки. Любой журналист, любое СМИ могут очень легко попасть в реестр иноагентов, а покинуть его увы будет очень сложно, только через суд. Конечно, будем обращаться совместно с СПЧ в новый состав Госдумы, чтобы депутаты этот вопрос обязательно рассмотрели», — сказал В.Соловьев.

В данный момент в реестре СМИ-иноагентов находятся 43 организации и человека.