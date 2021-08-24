Российские космонавты выйдут в открытый космос 3 и 9 сентября

Как сообщают в Роскосмосе, они проведут работы по интеграции модуля «Наука» в состав МКС. Весь процесс по прогнозам займет более полугода. Для этого потребуется около 10 выходов в открытый космос. Глава корпорации Дмитрий Рогозин будет гостем «Эха» после 20 часов.