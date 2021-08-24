Сочи обогнал Москву по ценам на квартиры в новостройках

Как сообщает интернет-издание Znak.com, ссылаясь на последние исследования, цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке в Сочи составляет сейчас почти 310 тысяч рублей. В Москве это 284 тысячи. Только за лето квартиры в Сочи подорожали на 25%.