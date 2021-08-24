Следственный комитет проверяет информацию об избиении пациентки санитарами

Произошедшее попало на видео, которое распространяют в социальных сетях.

Поводом для проверок стала запись, на которой заметно, как двое мужчин в форме санитаров силой заводят громко кричащую и сопротивляющуюся женщину в лифт. Какое-то время она не даёт им этого сделать, упираясь ногами в стены, но санитарам удаётся скрутить ей руки и зайти внутрь. Пока лифт ехал, пациентка сопротивления не оказывала, и в этом время один санитар ударил её по затылку, а другой несколько раз ударил женщину в живот.

Как сообщает интернет-издание 76.ru, на записи – сотрудники Ярославской областной психиатрической больницы, и запечатлённые события произошли в ночь на понедельник. В департаменте здравоохранения признали, что бригада применила физическую силу к пациентке. В ведомстве отметили, что причастных отстранили от работы. Чиновники обещали после выяснения всех обстоятельств наказать виновных по всей строгости.

Издание отмечает, что врачей вызвали родственники женщины во время её приступа, который их напугал. В свою очередь соседи сказали, что ранее не замечали за пострадавшей ничего странного.

Помимо СК, проверки также начали в региональном депздраве и прокуратуре.