Оперштаб: в России за сутки выявили менее 19 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 794 человека

В Москве за сутки выявлено чуть более тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

Таких показателей не было с середины марта. Даже в Московской области больше – там заболели за сутки 1125 человек. В Санкт-Петербурге выявили 600 случаев ковида – и это минимум с середины октября прошлого года. На этом фоне Смольный ослабил введенные ранее ограничения.

Организации, которые развлекают посетителей торговых центров, аквапарки и аттракционы в помещениях начнут работу с 27 августа только при условии, что все сотрудники либо прошли хотя бы первый этап вакцинации, либо переболели коронавирусом менее полугода назад. Аквапарки также будут ограничивать количество посетителей.

С ближайшей пятницы зрители смогут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях. Число болельщиков будет определять профильный комитет Смольного, если оно превысит пятьсот человек, потребуется согласие надзорного органа, но даже с ним на соревнования или матч не пустят более тысячи зрителей. А персонал и участники также должны будут предоставить справки и куар-коды о выздоровлении или вакцинации, либо сделать ПЦР-тест не раньше, чем за трое суток до события. Такие же меры с выходных будут действовать и для организаторов конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий, которые соберут более 75 человек. Вместе с тем ограничения для культурных и зрелищных событий не смягчили.

Организаторы концертов обратились к губернатору Петербурга с просьбой разрешить ближайшие концерты на открытом воздухе. Авторы письма уверены, что только это может спасти отрасль от полного краха.

