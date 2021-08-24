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12:30, 24 августа 2021

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате десяти тысяч рублей пенсионерам

Выплату будут производить территориальные органы Пенсионного фонда в течение сентября.

Ранее Владимир Путин предложил также выплатить по 15 тысяч рублей военнослужащим. По оценке депутатов Госдумы, новые единовременные выплаты обойдутся бюджету в более чем 500 миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Одним указом такая выплата назначается пенсионерам, «проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения».

Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров.

Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года «на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты».



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