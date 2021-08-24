Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте врача-гинеколога Алены Дружининой – адвокат

Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте врача-гинеколога Алены Дружининой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Калой Ахильгов. Однако пока мера пресечения остается в силе, объяснил он.

«Мера пресечения была отменена, но до пересмотра этого решения мера оставлена в силе. Мосгорсуд обязал Пресненский суд пересмотреть вопрос о переизбрании меры пресечения до 30 августа. А до этого времени сохранена прежняя меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказал адвокат.

По словам К.Ахильгова, защита и прокуратура обжаловали решение Пресненского суда, «прокуратура представила свое представление, направила представление в Мосгорсуд о том, что они считают необоснованной избранную меру пресечения». «И ровно также считает защита, поэтому суд услышал доводы обеих сторон и направил вопрос о избрании меры пресечения на новое рассмотрение в Пресненский суд», — отметил он.

А.Дружинину обвиняют по делу о торговле детьми от суррогатных матерей.