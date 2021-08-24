В здании Верховного суда Белоруссии пройдет опрос в рамках подготовки к ликвидации «Союза белорусских писателей»

В здании Верховного суда Белоруссии пройдет опрос в рамках подготовки к гражданскому делу о ликвидации «Союза белорусских писателей».

На опросе, который предваряет начало судебного заседания будут присутствовать представители сторон. В частности, лицо, которое выступит на процессе от имени Союза Белорусских писателей, представит документы, подтверждающие его полномочия и письменный отзыв на исковое заявление. ё

Верховый суд возбудил гражданское производство на основании иска министерства Юстиции страны. В июне этого года в офисе организации прошли обыски. После выборов Президента Белоруссии в августе прошлого года Союз белорусских писателей поддержал оппозицию. СБП был учрежден в 1939 году. В его деятельности имели отношение многие знаменитые писатели республики – Максим Танк, Янка Купала, Рыгор Бородулин. В 2006 году организация разделилась на две части, одна из которой осталась лояльной белорусским властям.

Союз белорусских писателе объединяет более 450 человек. В совете организации – нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.