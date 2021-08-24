В распоряжении афганских талибов* оказались оставленные американскими военными самолеты, вертолеты и другая техника

В руки бойцов запрещенного в России движения Талибан* попали всего несколько единиц.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал Аль-Арабия. Талибы* еще не решили что делать с этим арсеналом. Поднять самолеты и вертолеты в воздух им будет сложно.

Пока профессиональных пилотов среди них нет, равно как и тех, кто умеет обслуживать технику, а также мест для этого предназначенных. Тем не менее, у американцев эта информация вызвала опасение. Они ждут окончания эвакуации людей, после чего примут решение о судьбе оставленного военного имущества.

Телеканал сообщает о том, что возможны даже авиаудары по местам дислокации техники. В Афганистане сейчас остается небольшой контингент американских войск, который занимает аэропорт Кабула и контролирует процесс эвакуации.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. Сейчас им не подчиняется только один регион – Панджшерское ущелье, которое занимают силы сопротивления.