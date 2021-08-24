Пользователи «Яндекса» сообщают о сбоях в работе сервисов компании

Об этом говорится на странице портала Downdetector («Даундетектор»), отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.



Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Воронеже.



В свою очередь в пресс-службе сервиса «Яндекс Go» сообщили ТАСС, что кратковременные сбои зафиксированы в работе заказа такси, еды, продуктов, доставки

посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта.