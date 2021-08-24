Кандидаты в депутаты Госдумы встретились в первых теледебатах

В первом раунде дебатов на Первом канале встретились лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель новой политической силы – Российской партии свободы и справедливости – Максим Шевченко. Кроме социальных вопросов вроде здравоохранения, демографии и поддержки населения речь зашла о тонкостях внутренней политики и партийных интригах.

Шевченко в майке с надписью «Сергей Фургал» обвинил оппонента в предательстве соратника и экс-губернатора Хабаровского края и заявил, что такие как Жириновский сдерживают развитие демократии в стране. Тот в ответ сказал, что партия Фургала не бросала и намерена добиваться его освобождения в случае обвинительного приговора.

Во втором раунде дебатов сошлись основатель «Новых людей» Алексей Нечаев и один из лидеров «Партии роста» Ирина Миронова. Темами стали внешняя политика в сфере обороны и безопасности, а также объединение общества на основе патриотизма. Кандидаты высказались также по вопросам вакцинации, пенсионному возрасту и состоянию медицины.

Очередность дебатов ранее выбрали в Центризбиркоме с помощью жеребьевки. Встречи представителей партий будут проходит в федеральном радио— и телеэфире до 16 сентября.