Члены СПЧ надеются донести до президента о необходимости внесения изменений в закон об иностранных агентах – Меркачева

Члены СПЧ надеются донести до президента РФ о необходимости внесения изменений в закон об иностранных агентах. Об этом рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ Ева Меркачева.

«Мы очень надеемся донести до президента. Я думаю, что даже не один член СПЧ будет говорить о законе об иностранных агентах, а несколько. И очень хочется к этому времени были бы быстро внесены изменения в закон, чтобы мы подошли с каким-то позитивным результатом. Мы на это надеемся», — сказала она.

По словам Е.Меркачевой, к встрече с главой государства члены Совета проведут анализ возникших ситуаций.

«Что мы видим, все чиновники сторонятся общаться со СМИ, которых признали иноагентами, и с журналистами, которые имеют такой статус. Мы видим, что жизнь таких организаций и людей весьма сложна, потому что они должны все время за что-то отчитываться, писать все время какие-то документы и бумаги. Признано, что сильно снизилось число рекламодателей у таких СМИ. У нас нет такой статистики, но мы попробуем ее собрать и проанализировать ее. Но я не сомневаюсь, что так оно и есть. К встрече с главой государства мы подготовимся, и такой анализ мы сделаем, и расскажем, что по факту это (закон об иноагентах) клеймо и это еще путь к уничтожению», — отметила она.

По словам Е.Меркачевой, накануне члены СПЧ провели встречу с представителем Минюста по вопросу о включении телеканала «Дождь»* в реестр иностранных агентов. На встрече выяснилось, что было обращение из двух органов: Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первый сообщил о распространении материалов, которые изготовлены СМИ-иностранными агентами и физическими лицами -иностранными агентами (среди них правозащитник Лев Пономарев), второй – о получении иностранного финансирования.

«Какого именно финансирования — не уточнили. Росфинмониторинг, который подал данные на «Дождь»* об иностранном финансирование, это достаточно закрытая организация. По словам представителя Минюста, когда Росфинмониторинг к нему обращается, он не детализирует, он не говорит какая сумма и от кого было финансирование иностранное», — пояснила она.

«Мы вообще считаем этот закон сам по себе абсурдный. Речь не о нареканиях. Этот закон требует конкретной переработки. Но я не думаю, что возможно отменить этот закон. Никто не отменит. Но изменить и вывести много людей из-под удара, основную массу тех же журналистов, СМИ – это реально. Этим мы сейчас и хотим заняться. Мы хотим предложить изменения в этот закон, чтобы бы как можно быстрее их принять. Мы просили Минюст выпустил какие-то нормативные подзаконные акты, и которые бы детализировали многие вещи, чтобы облегчило жизнь многим журналистам. «, — сказала Е.Меркачева.