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10:32, 24 августа 2021

В Афганистане неизвестные захватили самолет, который предназначался для вывоза граждан Украины из страны

Как утверждают в украинском МИДе, в итоге борт направился в Иран. Инцидент произошел еще на минувшей неделе в аэропорту Кабула.

Эвакуировать украинцев пока не удается. Они не могут попасть на территорию аэропорта.


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