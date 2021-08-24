Краснодарский суд выявил признаки экстремизма в листовках про «Умное голосование» Алексея Навального

Кубанский активист был оштрафован, а тираж агитационной продукции должен быть уничтожен.

Армавирский городской суд Кубани оштрафовал Сергея Соломахина на две с половиной тысячи рублей из-за поддержки предвыборного проекта. В тексте решения на сайте инстанции говорится, что в начале августа полицейские остановили жителя с пачкой листовок.

По версии суда, «Умное голосование» — это проект Фонда борьбы с коррупцией*, признанного иностранным агентом и экстремистской организацией, которая запрещена в России. Значит, и листовки имеют признаки экстремистской напечатанной продукции. Отдельно указано, что ФБК* призывает к нарушению избирательного законодательства.

Соломахина привлекли к административной ответственности. Суд учел, что нарушитель признал вину, раскаялся и назначил ему штраф – 2500 рублей. Тираж листовок – около тысячи экземпляров – будет уничтожен.

Сам активист от комментариев отказался. Сторонники Навального дело не комментировали.