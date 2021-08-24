Масштабный военный парад пройдет сегодня в Киеве

Это мероприятие необходимо в нынешних условиях, — сказал президент Владимир Зеленский.

«В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине – какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже – восстановления нашей независимости, мы должны показать на параде все наши достижения. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние два года изменился технический состав нашего министерства внутренних дел. Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги», — заявил Владимир Зеленский.

Предыдущие два года военные парады в День независимости не проводились, Зеленский считал, что тратить на них деньги нецелесообразно.